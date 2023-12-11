اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:27 م
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إقبال الناخبين على اللجان للتصويت فى انتخابات الرئاسة بعد انتهاء ساعة الراحة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:14 م
إقبال الناخبين على اللجان للتصويت فى انتخابات الرئاسة بعد انتهاء ساعة الراحة إقبال كثيف للناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
كتب تامر البطريقي

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عاودت اللجان الفرعية في منطقة السيدة زينب وعابدين، بالانتخابات الرئاسية 2024، عملها بعد توقفها بشكل مؤقت، لمدة ساعة للراحة الخاصة بالقضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.
 
وكان قد انتظم العمل فى لجان السيدة زينب وعابدين فى تمام الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة.
 
وتوقفت اللجان لمدة ساعة للراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ونص القرار أنه لا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
 
وكان قد أعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتا لبدء فترة الراحة، ويغلق مقر اللجان مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
 
اقبال الناخبيين (1)
اقبال الناخبيين (1)

اقبال الناخبيين (2)
اقبال الناخبيين (2)

اقبال الناخبيين (3)
اقبال الناخبيين (3)

اقبال الناخبيين (4)
اقبال الناخبيين (4)

اقبال الناخبيين (5)
اقبال الناخبيين (5)

اقبال الناخبيين (6)
اقبال الناخبيين (6)
 






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