اليوم السابع
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إقبال المواطنين على التصويت بلجنة الوافدين فى رأس غارب

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:36 م
إقبال المواطنين على التصويت بلجنة الوافدين فى رأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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احتشد المواطنون مساء اليوم أمام لجنة الوافدين التى مقرها النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس برأس غارب،  للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت لجنة الوافدين برأس غارب توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء باصواتهم.
 
 يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.
 
 كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.
 
 كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.
 
 






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