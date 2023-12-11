أسعار الأسماك فى مصر اليوم الاثنين.. البلطى 64 إلى 70 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وسجل سعر كيلو البلطي 64 و 70 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 60 و 66 جنيها والبلطي الاسواني 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلي 200 جنيها في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيها والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 120 إلي 250 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلي 320 جنيها وكابوريا 40 إلي 230 جنيها والمورجان من 55 إلي 60 جنيها

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلي 495 جنيها وجمبري مقاس 1 من 310 إلي 390 جنيها وجمبري مقاس 2 يسجل 220 إلي 300 جنيها وجمبري 3 من 105 إلي 195 جنيها.