وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبدالحليم سالم

أدلى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بصوته بالانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بمحطة السكة الحديد، في أول أيام إجرائها داخل مصر والتي تستمر في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى.

وحرص وكيل وزارة الصحة على تفقد الفرق الطبية باللجان الانتخابية حيث تفقد لجنة فاطمة الزهراء الإعدادية والتقى بأعضاء الفريق الطبى مؤكدا أن غرفه الازمات الرئيسية والفرعية تتلقى البيانات على مدار الساعة ،وتم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات حسب خطة التأمين الطبى بداية من اليوم وحتى انتهاء فترة الإنتخابات.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

حيث فتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو 963 ألف و273 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 10 مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.

وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.