اليوم السابع
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وكيل صحة سوهاج يتابع عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط اللجان الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:27 م
وكيل صحة سوهاج يتابع عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط اللجان الانتخابية الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أدلى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمعهد على ابن أبي طالب الأزهري النموذجي بسوهاج، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الفرق المنتشرة بمحيط اللجان، والتى تقدم خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة رفع درجة الإستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة، موجها بالتيسير لجميع العاملين بالقطاع الصحي للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ورؤية مصر 2030.






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