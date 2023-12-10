اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: الجميع يعبر عن رأيه دون توجيه من أحد ومصر تشهد إنجازات ضخمة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:49 ص
وزير النقل: الجميع يعبر عن رأيه دون توجيه من أحد ومصر تشهد إنجازات ضخمة الفريق كامل الوزير، وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن فرحته بمشاركته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الجميع يعبر عن رأيه دون توجيه من أحد، وأن مصر تشهد انجازات ضخمة انعكست على أمنها وأمن مواطنيها، قائلا:"الكل لازم يشارك بغض النظر عن صوته لمين. 
 
وأضاف وزير النقل خلال الإدلاء بصوته فى مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع، أنه أعطى صوته لمن يستحق، وعلى الكل المشاركة، وليس صحيحاً أن الانتخابات محسومة والتصويت سيحكم. 
 
وحرص عدد من الناخبين على التقاط صور تذكارية مع وزير النقل خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية. 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 






الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة

طوابير للسيدات أمام لجان الزاوية الحمراء فى أول أيام الانتخابات الرئاسية..صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:36 ص

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمنطقة وسط البلد

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:35 ص

إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية فى القاهرة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:35 ص

توافد الناخبين على لجنة المغتربين بمدرسة أم الأبطال بالعمرانية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:34 ص

إقبال كثيف للسيدات بمدرسة دولسى الثانوية بالبراجيل للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:33 ص

إقبال الناخبين ضمن مبادرة "أبدا" فى لجان العاشر من رمضان

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:33 ص

مسن 80 سنة بسوهاج: حضرت للإدلاء بصوتى لحبى الشديد لمصر

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:33 ص

طوابير لأهالى الشيخ زويد أمام لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:33 ص

إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى حدائق القبة والزيتون

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة