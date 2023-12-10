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وزير المالية عقب الإدلاء بصوته: المصريون يكتبون تاريخًا جديدا فى الممارسة الديموقراطية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:44 ص
وزير المالية عقب الإدلاء بصوته: المصريون يكتبون تاريخًا جديدا فى الممارسة الديموقراطية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأى محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية، موضحًا أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره؛ ليُؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التى تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل.
 
قال الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومُؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ ومُعبرًا عن إرادته الحرة، فى أحد أهم الممارسات السياسية.
 
أضاف الوزير، أنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل مصر، كما يريدها كل المصريين: شامخةً.. قويةً.. قادرةً على تحقيق طموحات شعبها، بتحويل التحديات إلى فرص واعدة للنماء والتقدم والازدهار.. وقال: «علينا كلنا كمصريين واجب وطني واستحقاق دستوري.. بالإدلاء برأينا في الانتخابات الرئاسية».
 
 
 






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