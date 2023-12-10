وزير الدفاع الأوكراني يلتقي ممثلي منظمات المحاربين القدامى الأمريكيين

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بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، خلال لقائه مع ممثلي المنظمات الرائدة للمحاربين القدامى الأمريكيين ،بما فيهم النصب التذكاري للنساء العسكريات، تكريم ذكرى الجنود الذين سقطوا في العمليات العسكرية وتقديم المساعدات لعائلات المحاربين القدامي.

وكتب "أميروف" في منشور له على "فيسبوك " حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم" السبت، "أوكرانيا تهدف إلى تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في حماية رفاهية المحاربين القدامى وتقديم المساعدة لأسرهم"، مؤكداً في هذا الصدد على أن الخبرة الأمريكية في هذا الشأن "لا تقدر بثمن".

وقدّم "أميروف" ، طبقاً لوكالة "يوكراينفورم"، الشكر للمجلس الأطلسي الأمريكي ومعهد هدسون لدعمهما أوكرانيا.