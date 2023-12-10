وزير البيئة البريطاني يطلب الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة الأمن الغذائي

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أكد وزير البيئة البريطاني ستيف باركلي،أن بلاده تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة الأمن الغذائي ومعالجة تغير المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28".

وقال باركلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "من المحزن أن أرى الطريقة التي تؤدي بها إزالة الغابات بشكل غير قانوني لتدمير موائل النمور والفهود والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، وعلى الصعيد العالمي نفقد غابات تعادل حجمها حوالي 30 ملعب كرة قدم كل دقيقة".

وأوضح أن المملكة المتحدة تعمل - حاليا - على تنظيف سلاسل التوريد للتأكد من أن الشركات الكبرى في البلاد ليست مسؤولة عن إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وشدد باركلي، على ضرورة حماية المناظر الطبيعية في المملكة المتحدة وحول العالم لما تمثله من أهمية بالغة للأجيال القادمة.

وبحسب الحكومة البريطانية، فإنه من المقرر أن يتم إدراج زيت النخيل والكاكاو ولحم البقر والجلود وفول الصويا في التشريعات الجديدة التي تهدف للمساعدة في ضمان أن المنتجات التي نشتريها لا تضر بغابات العالم.

وأضافت أن الدافع الأكبر لإزالة الغابات هو التوسع الزراعي حيث يتم حرث مساحة بحجم المملكة المتحدة كل عام لتلبية الطلب على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن إزالة الغابات تشكل تهديدا كبيرا لأنها تعتبر فعليا "رئة الأرض" بسبب قدرتها على امتصاص الغازات الضارة وتوفير موطن لآلاف الأنواع الحيوانية والنباتية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة تانيا ستيل، "خلال العامين الماضيين فقط، تم فقدان ما يقرب من ثمانية ملايين هكتار من الغابات الأولية على مستوى العالم، لذا فإن إزالة الغابات بشكل غير قانوني ليست سوى جزء من الصورة مع انخفاض أعداد الحياة البرية ومواجهة الموائل البرية للتدمير".

وأضافت "يجب علينا أن نتوقف عن قطع الغابات، تمامًا حيث تمتص الغابات 30% من الكربون الذي نطلقه نتيجة حرق الوقود الأحفوري، لذا فمن الواضح أن الطبيعة هي أعظم حليف لنا في معالجة تغير المناخ"، مضيفة " ليس لدينا لحظة لنضيعها لإعادة عالمنا إلى الحياة ويجب تنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن".