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وزير الاتصالات عقب الإدلاء بصوته: لمست لدى الناخبين حماسا كبيرا للمشاركة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:56 م
وزير الاتصالات عقب الإدلاء بصوته: لمست لدى الناخبين حماسا كبيرا للمشاركة وزير الاتصالات يدلي بصوته
كتبت هبة السيد

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أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، فى مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.
 
وعقب الإدلاء بصوته، صرح الدكتور عمرو طلعت:"حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وايجابية فى تشكيل مستقبل الوطن.
 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار 3 أيام وبالتالى هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابى.
 
 






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