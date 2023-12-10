نقيب الاجتماعيين يدلى بصوته فى الانتخابات.. ويدعوا المواطنين للمشاركة

كتبت آية دعبس

أدلى الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، الأحد، وناشد جموع المواطنين وخاصة الأخصائيين الاجتماعيين وأسرهم بمختلف المحافظات بالاحتشاد أمام صناديق الإقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مشروعات التنمية بمختلف ربوع الوطن، لافتا إلى أنه حرص أن يكون أول صوت يشارك فى الانتخابات فى لجنته، لأن المشاركة واجب وطنى.

وأوضح زيد، أن غرفة العمليات المركزية بالمُشلكة بالنقابة العامة للمهن الاجتماعية، لمتابعة عمليات التصويت ومشاركة الأعضاء على مستوى الجمهورية، قد بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتواصل مع الفرعيات على مدار الـ24 ساعة لصالح حشد الأعضاء والمشاركة بكثافة فى الانتخابات.

وأشار نقيب الاجتماعيين، إلى أن النقابة تدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لعدة أسباب منها: أنه اهتم بعبور مصر من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف، فضلاً عن إطلاق المبادرات المختلفة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري وخصوصاً للفلاحين في القرى، حيث أنه أعاد التوازن والاعتبار للريف المصري، رغم التحديات التي تواجهها الدولة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.