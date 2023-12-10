ملحمة فى حب مصر.. أبرز تصريحات الشخصيات العامة عن انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

أدلى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية ، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية. وأكَّد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.



قالوا عن انتخابات الرئاسة

ملحمة فى حب مصر

وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة طيبة، متابعا:"زى ما هو حق دستوري لكل إنسان واحنا متعودين كمصرين نقول مش هسيب حقي..المفترض من كل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه.. والاختيار حرية ومسؤولية".