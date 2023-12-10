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ملحمة فى حب مصر.. أبرز تصريحات الشخصيات العامة عن انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:57 م
ملحمة فى حب مصر.. أبرز تصريحات الشخصيات العامة عن انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف قالوا عن انتخابات الرئاسة

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أدلى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بصوته صباح اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الفردوس الابتدائية بالجمالية.
 
وأكَّد المفتي -في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات واجب وطني يُظهر مدى وعينا بالتحديات التي يواجهها وطننا، مشددًا على ضرورة أن يحكِّم كلُّ ناخب ضميرَه عند اختياره لمن ينتخب، وأن يختار القويَّ الأمين الذي يَعبُر بمصر إلى بر الأمان ويحقق الاستقرار.
 
قالوا عن انتخابات الرئاسة
قالوا عن انتخابات الرئاسة

ملحمة فى حب مصر

ملحمة فى حب مصر

وقال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة طيبة، متابعا:"زى ما هو حق دستوري لكل إنسان واحنا متعودين كمصرين نقول مش هسيب حقي..المفترض من كل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه.. والاختيار حرية ومسؤولية".

ودعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

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معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

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معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

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مواعيد التصويت

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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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