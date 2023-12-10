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مع انتهاء اليوم الأول.. نعيد التذكير بمحظورات الهيئة الوطنية داخل لجان الاقتراع

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:00 م
مع انتهاء اليوم الأول.. نعيد التذكير بمحظورات الهيئة الوطنية داخل لجان الاقتراع الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المقرر لانتهائها الثلاثاء المقبل نذكر المواطنين بما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا إرشاديًا لوضع قواعد العملية الانتخابية، ووضعت عدة  محظورات داخل اللجان الفرعية، حيث أكدت أنه نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه
 
- يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.
 
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومى للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، وحدد الموقع خطوات لمعرفة اللجنة وجاءت كالتالي: 
 
*كتابة عنوان الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg بمحرك البحث بجوجل
 
* الرقم القومى للناخب المكون من 14 رقم من اليسار إلي اليمين.
 
*الضغط علي استعلم
 
*تظهر نتيجة البحث كالتالي:
 
اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تعد فيها، وتبعيتها لأى قسم شرطة.
 
_عنوان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية
 
_الرقم في الكشوف
 
_تاريخ التصويت من أيام 10 وحتي 12 ديسمبر الجارى.






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