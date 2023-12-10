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معمرة على كرسى متحرك تحرص على الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:52 ص
معمرة على كرسى متحرك تحرص على الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة معمرة تدلى بصوتها
كتب أحمد جمعة

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حرصت معمرة على كرسي متحرك على الإدلاء بصوتها في مدرسة القومية بالعجوزة، ويساعد الأمن كبار السن في الدخول للجان للإدلاء بأصواتهم.
 
وشهدت لجنة مدرسة القومية بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا من كبار السن علي الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدين أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطني، فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وأن المشاركة هي التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

 







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