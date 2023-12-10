مظاهرات مؤيدة لفلسطين على جسر بروكلين في نيويورك..فيديو

نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

تأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

Palestine supporters take over the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/wZS8F4U2xb — LUKE2FREEDOM (@L2FTV) December 9, 2023

وتأتي المظاهرات على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64 ، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.