مظاهرات مؤيدة لفلسطين على جسر بروكلين في نيويورك..فيديو

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

تأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

Palestine supporters take over the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/wZS8F4U2xb