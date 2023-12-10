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مسيرة لحزب مصر أكتوبر للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:36 ص
مسيرة لحزب مصر أكتوبر للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. صور جانب من المسيرة
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية مسيرة بمنطقة سيدى جابر بوسط الإسكندرية، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "صوتك أمانة" تحت رعاية رئيس الحزب، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين من شباب الحزب.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (1)
مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (1)

 

مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (2)
مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (2)

 

مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (3)
مسيرة لحزب مصر اكتوبر لحث المشاركة فى الانتخابات فى الإسكندرية (3)

 







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