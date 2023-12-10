مسيرة حاشدة لأئمة الأوقاف بطنطا للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة.. صور

نظم المئات من ائمة وزارة الاوقاف مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بمشاركة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والنائب محمد عريبى أمين عام مستقبل وطن بالغربية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأكد المشاركون أن مصائر الأمم لا تُدار بالعواطف، ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.
كما أكدوا أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي، وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي.
كما أشاروا إلى دور وزارة الأوقاف والذى يشهد به الجميع في التوعية بقضايا المجتمع المختلفة، وطالبت السادة الأئمة والواعظات بضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية، وكونها من حاجات المجتمع الضرورية.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا. ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
مسيرة-حاشدة-لائمة-الاوقاف-للحث-على-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية
مسيرة-حاشدة-لائمة-الاوقاف-للحث-على-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية
مسيرة-حاشدة-لائمة-الاوقاف-للحث-على-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية
مسيرة-حاشدة-لائمة-الاوقاف-للحث-على-المشاركة-فى-الانتخابات-الرئاسية -(5)
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