مسيرة حاشدة لأئمة الأوقاف بطنطا للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة.. صور

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

نظم المئات من ائمة وزارة الاوقاف مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بمشاركة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والنائب محمد عريبى أمين عام مستقبل وطن بالغربية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون أن مصائر الأمم لا تُدار بالعواطف، ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.

كما أكدوا أن الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي، وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي.

كما أشاروا إلى دور وزارة الأوقاف والذى يشهد به الجميع في التوعية بقضايا المجتمع المختلفة، وطالبت السادة الأئمة والواعظات بضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية، وكونها من حاجات المجتمع الضرورية.