مسن 91 سنة على كرسى متحرك بسوهاج: أدليت بصوتى حبا فى الوطن.. صور

سوهاج عمرو خلف

أدلى تامر رزق 91 سنة مسن بمحافظة سوهاج بصوته فى ا لإنتخابات الرئاسية وذلك فى اللجنة رقم 14 بمدرسة النصر بمحافظة سوهاج، تحت إشراف المستشار عبد الرحمن خلف الله رئيس اللجنة حيث قال أنه حضر للإدلاء بصوته على كرسى متحرك حبا فى الوطن والمشاركة فى العرس الانتخابى لانتخابات الرئيس القادم الذى لابد أن يقف الجميع خلفه لاستقرار البلاد ودفع عجلة التنمية.

كانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابها، وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.