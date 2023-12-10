مسنة بالفيوم تحتفل بالزغاريد والهتافات بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات.. صور

الفيوم رباب الجالي

بالزغاريد وترديد الهتافات والدعوات، احتفلت سيدة مسنة على كرسى متحرك، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم، حيث حضرت السيدة التي تخطت السبعين من عمرها يصاحبها حفيدها لمساعدتها فى الإدلاء بصوتها في اللجنة رقم 14 بمدرسة جمال عيد الناصر بمدينة الفيوم، وقام المستشار محمد أحمد مصطفى رئيس اللجنة بمساعدتها في الإدلاء بصوتها وهي بمكانها على الكرسى، ووجه الموظف المتواجد باللجنة بالتوجه اليها بالكشف المدون به اسمها ومساعدتها في البصمة بأصبعها في المكان المخصص لذلك. جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي.