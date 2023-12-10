مدير مدرسة بالحوامدية: إقبال كثيف من المغتربين والانتخابات تسير بسهولة.. فيديو

كتب عمر أنور

أكد حسن حسان حميدة، مدير مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، أن هناك إقبالا كثيرا من المغتربين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 والمساهمة فى بناء مستقبل الوطن.

وقال مدير المدرسة، "إن هناك إقبالا كثيفا من المغتربين عن الجيزة للإداء بأصواتهم بعدما تم توفيرهذه المدرسة لهم للمشاركة فى انتخابات الرئاسة وعدم العودة لمحل إقامتهم.

وأضاف، "أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهناك تعاون كبير بين المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية وكل شيء جميل في هذا اليوم".