اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محكمة هندية تقضي بسجن مواطن أمريكي عامين لضلوعه دخول البلاد بتأشيرة مزورة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:00 ص
محكمة هندية تقضي بسجن مواطن أمريكي عامين لضلوعه دخول البلاد بتأشيرة مزورة الشرطة الهندية
ا ش ا

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قضت محكمة هندية بمعاقبة مواطن أمريكي بالسجن لمدة عامين وتغريمه مبلغ مالي؛ لضلوعه دخول الهند حاملا وثائق تأشيرة مزورة.

 
وقالت المحكمة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية السبت - إن المتهم الذي يدعى إريك دانيال بيكويث و(يبلغ من العمر 36 عامًا) من شأنه أن يخضع لـ 15 يومًا إضافيًا في السجن في حال امتنع عن دفع الغرامة. 
 
وكان الأمريكي قادمًا إلى الهند من نيبال عندما فحصت إدارة الهجرة في منطقة /سونولي/ الهندية على الحدود مع نيبال وثائقه، وبعد التحقيق تبين أن أوراق تأشيرته مزورة، ما دفع السلطات لإلقاء القبض عليه في الـ 29 من شهر مارس الماضي، وتم رفع قضية ضده وأبلاغ السفارة والوكالات الاستخباراتية المعنية.






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