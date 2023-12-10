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محافظ دمياط تواصل تفقد لجان الانتخابات الرئاسية لمتابعة عملية التصويت.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:53 م
محافظ دمياط تواصل تفقد لجان الانتخابات الرئاسية لمتابعة عملية التصويت.. صور جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

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واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولاتها التفقدية في اللجان الانتخابية بمدن كفر البطيخ وكفر سعد وشرباص بمركز فارسكور، لمتابعة سير عملية التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث جاء ذلك خلال جولة موسعة تم ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 
وتضمنت الجولة أيضًا تفقد سير العملية الانتخابية بالسرو والزرقا بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، حيث شهدت اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة إقبال كبير من المواطنين والسيدات للادلاء بأصواتهم، كما أكدت محافظ دمياط انتظام عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وأشادت بوعى المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة بالانتخابات للحفاظ على الوطن ومقدراته.
 
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن محافظة دمياط بها 141 مركزا انتخابيا في 176 لجنة فرعية تم تجهيزها لاستقبال مليون و111 ألفا و568 ناخبا وناخبة، مشيرة إلى أن الانتخابات تتم متابعتها من خلال المرور الميدانى ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما تجرى تحت إشراف قضائى وتحت مظلة من التأمين الكامل وأيضًا التأمين الطبى.
 
 
محافظ دمياط تواصل تفقد اللجان الانتخابية (1)
محافظ دمياط تواصل تفقد اللجان الانتخابية (1)

محافظ دمياط تواصل تفقد اللجان الانتخابية (2)
محافظ دمياط تواصل تفقد اللجان الانتخابية (2)

 







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