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محافظ بورسعيد يناشد المواطنين المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية2024

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:40 م
محافظ بورسعيد يناشد المواطنين المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية2024 اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد
بورسعيد -محمد عزام

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ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024، وممارسة حقهم الدستورى، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.

 

وأكد محافظ بورسعيد، على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطنى فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

 

و شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد،  توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، حيث فرضت الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف أمام اللجان، مع توفير حرم ٱمن للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع. 

 

 وتم تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية وازالة أى معوقات. 

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابى، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 







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