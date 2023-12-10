محافظ بورسعيد يشيد بالإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية.. صور

بورسعيد -محمد عزام

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام الانتخابات داخل عدد من لجان الوافدين بالمحافظة خلال صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتفقد محافظ بورسعيد لجنة الهيئة الاقتصادية، ولجنة منطقة الاستثمار ولجنة مدرسة الفرما، كما تفقد لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، وسط توافد حشد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

وأشاد المحافظ بالوعى الجماهيرى لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، والتقى محافظ بورسعيد عدد من الناخبين داخل مدرسة بورسعيد التجريبية، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية، كما التقى شباب جامعة الدول العربية الذين أعربوا عن سعادتهم في هذا المشهد المشرف لمحافظة بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وداخل مدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة بحي الشرق التقى محافظ بورسعيد عددا من المستشارين وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان موجهاً الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف، كما التقى بطلاب جامعة بورسعيد داخل اللجان الانتخابية، والتى شهدت إقبالا كثيفا لطلاب جامعة بورسعيد، وطلاب "كلية الآداب"، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار من يمثلهم رئيس للدولة المصرية.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة.

ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.