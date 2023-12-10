اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الفيوم يتابع انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان الانتخابية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:05 ص
محافظ الفيوم يتابع انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان الانتخابية جانب من المتابعة
الفيوم رباب الجالي

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عمليات تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، خلال الدقائق الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية، بهدف التأكد من اكتمال فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تستمر على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري. 

حيث تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكى مع مندوبى مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من تيسير الاجراءات أمام الناخبين بمقار الانتخابات. 

جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وعدد من القيادات بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولى كافة الجهات المعنية، بضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدورى على جميع اللجان، موضحًا أن مهام الجهاز التنفيذى تقتصر خارج اللجان فقط، وتتمثل فى تحقيق النظافة العامة، وتجنيب الباعة الجائلين، وتوفير السيولة المرورية، وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلًا عن توفير أماكن انتظار للناخبين، وكراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات، للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت، وكذا تجهيز اللجان العامة بالشكل اللائق، والحرص على توفير مياه الشرب، ودورات مياه لائقة بجميع مقار التصويت. 

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستى، لخروج المشهد الانتخابى بالشكل اللائق وتوفير سبل الراحة للناخبين، مشيرا إلى أن الفيوم تشمل عدد 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا بها، تضم 323 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.







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