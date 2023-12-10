محافظ الدقهلية: فتح جميع اللجان الفرعية ووصول أعضاء اللجان دون أى معوقات

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد فتح اللجان الانتخابية ووصول رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها، لبدء مهام عملهم فى أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية من داخل مركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة بالمحافظة.

وكشف المحافظ، أن جميع اللجان الانتخابية الفرعية تم فتحها وتم وصول أعضاء اللجان وجارى الاستعداد لبدء أعمال التصويت دون أى معوقات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مجهزة على أعلى مستوى وتم توفير أماكن انتظار للمواطنين.

وأوضح "مختار" أن هناك متابعة دقيقة على مدار اليوم من قبل ممثلو كافة الجهات من داخل مركز الشبكة الوطنية لتذليل كافة المعوقات من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والمديريات الخدمية.

وأشار "المحافظ" إلى أن اليوم هو أول أيام إثبات الشعب المصرى للعالم أنه شعب واعى ومسؤول ومحب لوطنه وداعم لكافة قرارات دولته من خلال مشاركته الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1، 119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتى: (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لبدء أعمال التصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وكافة الجهات المختصة ومتابعة سير العملية الانتخابية وادلاء المواطنين باصواتهم وتذليل كافة المعوقات التى تواجه أعمال التصويت، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات ومتابعة سير العملية الانتخابية وتصويت الناخبين من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظات من خلال التنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.