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كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024 بمنطقة الدقى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:53 م
كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024 بمنطقة الدقى كبار السن يدلون بأصواتهم فى الانتخابات
كتب أحمد جمعة

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شهدت لجنة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدين أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطنى، فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وأن المشاركة هي التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.

كبار السن أمام لجان الانتخابات
كبار السن أمام لجان الانتخابات

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

مسنة تحرص على المشاركة فى الانتخابات
مسنة تحرص على المشاركة فى الانتخابات

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً  بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

طوابير الناخبين
طوابير الناخبين

 

إحدى كبار السن تشارك فى الانتخابات
إحدى كبار السن تشارك فى الانتخابات

 

كبار السن أمام لجان الانتخابات
كبار السن أمام لجان الانتخابات
 
 
أحد كبار السن يحرص على المشاركة فى الانتخابات
أحد كبار السن يحرص على المشاركة فى الانتخابات






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