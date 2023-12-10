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قراء اليوم السابع يرسلون صورا لحشود الناخبين بلجان العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:07 م
قراء اليوم السابع يرسلون صورا لحشود الناخبين بلجان العاصمة الإدارية الجديدة حشود كبيرة
كتب خالد إبراهيم

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تشهد اللجان الانتخابية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حشودا كبيرة من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يشهد مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حضورا كبيرا للغاية، يجمع بين كبار السن، وكذلك الشباب والذين ظهورا بكثافة مع الساعات الأولى من بدء التصويت.

أعداد كبيرة أمام اللجان
أعداد كبيرة أمام اللجان

 

اللجان الانتخابية فى العاصمة الإدارية
اللجان الانتخابية فى العاصمة الإدارية

 

حشود كبيرة
حشود كبيرة

 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

حضور شبابي مكثف
حضور شبابي مكثف

 

داخل اللجان
داخل اللجان

 

شباب وكبار السن فى العاصمة
شباب وكبار السن فى العاصمة

 

طوابير الناخبين فى العاصمة
طوابير الناخبين فى العاصمة

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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