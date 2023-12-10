اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:31 م
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فرق "100 يوم صحة" بالشرقية تنتشر أمام لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:02 م
فرق "100 يوم صحة" بالشرقية تنتشر أمام لجان الانتخابات الرئاسية.. صور الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه الفرق الطبية التابعة للمديرية تواصل الانتشار المكثف من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى الثلاثاء المقبل.

وقامت الفرق الطبية بالمحافظة بتقديم الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم فقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامناً مع هذه المناسبة الكبرى.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.
 
وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.
 
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة (1)
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة (2)
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة (3)
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة (4)
الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة






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