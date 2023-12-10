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فتح لجان العباسية والوايلى وحدائق القبة لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:22 ص
فتح لجان العباسية والوايلى وحدائق القبة لاستقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
كتب بهاء نبيل - عبد الله محمود

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فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بمناطق العباسية والوايلى وحدائق، حيث يتوجه جموع المصريين للاإدلاء للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.
 
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
 
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.






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