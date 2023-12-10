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عمال مصر يتصدرون مشهد المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:59 ص
عمال مصر يتصدرون مشهد المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية طوابير العمال
كتبت إيمان علي

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تصدرعدد كبير من العمال المشاركة والإقبال على مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وذلك في مشهد يؤكد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك الماراثون الرئاسي ، باعتباره أهم الاستحقاقات الدستورية، ويعكس تمسك الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته على التعبير عن قراره وإرادته.

كان محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، دعا كافة العمال بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ صباح اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية،  ولاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، للمشاركة فى رسم مستقبل أبنائهم، والحفاظ على استقرار وأمن مصر.

وأشار جبران، إلى أن عمال مصر هم من بنوا الجمهورية الجديدة بسواعدهم القوية وإرادتهم الوطنية، لذا لابد أن يستكملوا مشوارهم بالنزول والمشاركة فى الانتخابات، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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طوابير العمال

 

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طوابير العمال

 

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طوابير العمال

 

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طوابير العمال

 

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طوابير العمال






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