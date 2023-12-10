اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:54 م
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عمال الخدمات الإدارية يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:35 م
عمال الخدمات الإدارية يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية.. صور عمال الخدمات الإدارية يشاركون في الانتخابات الرئاسية
كتبت آية دعبس

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قال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، نائب رئيس اتحاد العمال، إن عمال الخدمات الإدارية والاجتماعية نموذج سياسى تاريخى من حيث الإقبال والمشاركة فى الحياة السياسية من خلال الإدلاء بأصواتهم فى صباح اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، حيث احتشد الالاف منهم أمام مقار اللجان الانتخابية لاختيار رئيس أم الدنيا.
 
قال المهيرى فى تصريحات صحفية له، من داخل غرفة العمليات المركزية إن مشهد احتشاد العمال أمام اللجان الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم،  يؤكد أنه لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة العليا للبلاد بانحيازهم الكامل لتأدية الواجب نحو الوطن وانهم طامحون فى الحفاظ على مزيد من الاستقرار الذى ينعم به الوطن، مضيفا: ان انحياز العمال لانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يدور فى فلك الوعى الوطنى الذى يتمى ويزيد من دوران عجلات الانتاج ويرسخ لمصر القوية الحديثة من خلال تنفيذ اضخم اجندة مشروعات قومية سجلت قيم مضافة عظيمة لوطننا الابى مصر.
 
وأكد استمرار غرف العمليات المركزية والفرعية على مستوى المواقع النقابية بكل محافظات الجمهورية فى رصد ومتابعة سير فاعليات الحركة النخابية وسط ملحمة وطنية يسجلها  عمال مصر وفى القلب منهم الخدمات الادارية اصحاب الالتزام والعهد والاصرار  بالوفاء فى انتخاب رئيس وطنى محب لبلده قدم الكثير ولديه من الاستراتيجيات القومية لاستكمال بناء وتعمير الجمهورية الجديدة والمضى قدما نحو تحديث وتطوير البناوات فى شتى المجالات.
 
وفى نفس السياق، أكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة نزول العمال للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية كحق اقره الدستور بنظام التناوب حفاظا على سير واداء العمل بالهيئة، مؤكدا ان انتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بات هز الاصل المستدام لاستكمال حركة الاعمار وزيادة الانتاج بالجمهورية الجديدة.
 
يذكر أن لجنة غرفة العمليات تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى امين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد للنقابة أعضاء.
 
 
 
أعضاء نقابة الخدمات الإدارية
أعضاء نقابة الخدمات الإدارية

عددا من أعضاء نقابة الخدمات الإدارية خلال اتجاههم للجان التصويت
عددا من أعضاء نقابة الخدمات الإدارية خلال اتجاههم للجان التصويت

عمال الخدمات الإدارية يصوتون بالانتخابات
عمال الخدمات الإدارية يصوتون بالانتخابات

عمال الخدمات الإدارية يشاركون بالانتخابات الرئاسية
عمال الخدمات الإدارية يشاركون بالانتخابات الرئاسية

احتشاد عمال الخدمات الإدارية أمام اللجان
احتشاد عمال الخدمات الإدارية أمام اللجان

مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة
مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة

مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة خلال مشاركته بالانتخابات
مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة خلال مشاركته بالانتخابات

 







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