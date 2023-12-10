اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

علم مصر يزين احتفالات المصريين بانتخابات الرئاسة أمام مدرسة القومية بالعجوزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:07 م
علم مصر يزين احتفالات المصريين بانتخابات الرئاسة أمام مدرسة القومية بالعجوزة علم مصر يزين لجنة القومية بالعجوزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زين علم مصر احتفالات المصريين بانتخابات الرئاسة بمدرسة القومية العجوزة، وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بعد انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وفى لجنة مدرسة القومية بالعجوزة توافد العديد من الناخبين حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

علم مصر
علم مصر

 

وأكد عدد من الناخبين لـ"اليوم السابع" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







التصويت فى محافظة الجيزة

لجان التصويت فى محافظة الجيزة

لجان انتخابات الرئاسة فى محافظة الجيزة

بدء التصويت فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة