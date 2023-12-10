اليوم السابع
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عضو باتحاد الصناعات: المشاركة فى الانتخابات مسئولية تجاه المجتمع

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:01 م
عضو باتحاد الصناعات: المشاركة فى الانتخابات مسئولية تجاه المجتمع المهندس هيثم الهواري
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
 
وأكد أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن، مشيرا إلي أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي وإنما تنبع من المسئولية تجاه المجتمع والواجب الوطني في ظل الظروف الصعبة والتحديات والضغوط التي تتعرض لها مصر والاقتصاد والمجتمع بوجه عام .
 
وقال إن المشاركة رسالة تأكيد على وقوف المصريين صفا واحد تجاه التحديات الراهنة كما تؤكد علي وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع وتجاه الوطن كله. 
 
وأشار الهواري إلي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر لها أهمية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا من اجل المساهمة في تحديد السياسات الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ودعم السياسات الداعمة لروح المبادرة والابتكار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة بالإضافة الي  خلق بيئة مستقرة وثقافة سياسية تشجع على الاستثمار والتطور وتحسين بيئة الأعمال والتأثير الإيجابي علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.






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