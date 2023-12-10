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طلبة جامعة العريش ينظمون مسيرة حاشدة وصولا لمقرات لجان انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:51 ص
طلبة جامعة العريش ينظمون مسيرة حاشدة وصولا لمقرات لجان انتخابات الرئاسة طلبة جامعة العريش ينظمون مسيرة حاشدة وصولا لمقرات لجان الانتخابات الرئاسية
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم طلبة جامعة العريش مسيرة حاشدة أثناء تحركهم للإدلاء بصوتهم، وحمل الطلبة الأعلام يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وهتف شباب جامعة العريش بصوت واحد تحيا مصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

 







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