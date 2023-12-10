شاب يرتدى علم مصر فى مسيرة حاشدة بقرية العضايمة للمشاركة بالانتخابات بالأقصر

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.
وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.
الشاب-بعلم-مصر-خلال-التوافد-على-اللجان-بالأقصر
جانب-من-التوافد-داخل-لجان-قري-الأقصر
شاب-أقصرى-يرتدى-علم-مصر-بلجان-الإنتخابات
شاب-بعلم-مصر-فى-قرية-العضايمة-بالأقصر
شاب-يرتدى-علم-مصر-خلال-المشاركة-فى-الانتخابات-بالأقصر
مسيرة-حاشدة-بقرية-العضايمة-للمشاركة-بالإنتخابات-جنوب-الأقصر
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