شاب يرتدى علم مصر فى مسيرة حاشدة بقرية العضايمة للمشاركة بالانتخابات بالأقصر

وظهر خلال فعاليات المسيرة أحد الشباب وهو يرتدي علم مصر بالكامل، ويحث جميع الأهالي على ضرورة التوجه والمشاركة فى التصويت في حب الوطن فى تلك الانتخابات.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.