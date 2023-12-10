روسيا تدعم جيشها بآليات جديدة لتأمين الاتصالات اللاسلكية

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الوحدات التابعة للجيش حصلت على دفعة من الآليات والمنظومات الجديدة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في منشور لها: "حصلت قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجيش الروسي على دفعة من الآليات والمحطات التي تؤمن لها الاتصالات اللاسلكية".

وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن القوات حصلت على ست محطات إشارة من نوع R-416GM و R-416GM2، كما أدخلت أكثر من محطات ترحيل راديوي للاتصالات من نوع R-419L1M وR-419L في خدمة تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجيش.

وأشارت الوزارة إلى أن المختصين في الجيش يعاينون حاليا الآليات والمعدات الجديدة ويتدربون على استخدامها.

وتجدر الإشارة إلى أن محطات الترحيل الراديوي المتنقلة R-416GM مصممة للدعم الميداني للجيش، وتؤمن للقوات شبكات للاتصالات ونقل البيانات.