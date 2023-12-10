رئيس لجنة مدرسة الأندلس بالجيزة يخرج للشارع لتمكين مواطن من التصويت

شهدت الانتخابات الرئاسية اليوم عدة مواقف إنسانية تعكس شهامة وتواضع وبساطة رجال الهيئات القضائية، لحرصهم على مساعدة كبار السن المشاركين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ومن هذه المواقف، حرص رئيس لجنة مدرسة الأندلس على النزول لمواطن يدلى بصوته فى الشارع لظروفه الخاصة.

من جهة أخرى، أدلى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بحضور اللواء زكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأكد نائب المحافظ أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم، وشهدت لجان حي جنوب الجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.