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رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد مصر تحقق التنمية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:12 ص
رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد مصر تحقق التنمية أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب إسلام سعيد

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أدلي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد بصحبة اسرته وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.
 
وناشد ( العشري ) في تصريحات له علي هامش تواجده في اللجنة الانتخابية المصريين بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ علي استقرار بلدنا ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.
 
وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أن ما تحقق في مصر علي أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية علي كافة المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.
ونوه ( العشري ) إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل افضل علي كافة الأصعدة منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية ؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
 
 
 
 
 
 






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