رئيس جامعة النهضة والطلاب يشاركون فى انتخابات الرئاسة بلجان الوافدين ببنى سويف 

كتب ـ محمد صبحى

أدلى آلاف الطلاب بجامعة النهضة ببني سويف بأصواتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول 2024 بلجان الوافدين بالمحافظة استجابة للمبادرة التي أطلقتها جامعة النهضة خلال الفترة الماضية بتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كحق وواجب على كل مواطن مصري.

ورافق الطلاب الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة ببني سويف وعضو مجلس الشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بكافة كليات الجامعة، والمئات من العاملين بالجامعة بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد محمد مبروك الإعدادية في شرق النيل بمحافظة بني سويف.

وقررت جامعة النهضة ببني سويف تخصيص سيارات لنقل الطلاب المغتربين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في لجان الوافدين الموجودة بالمحافظة.

من جانبه، وجه الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة كلمة للطلاب ولجميع العاملين بالجامعة صباح اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي تنبع من أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية التي تخوضها مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة.

كما أكد رئيس جامعة النهضة، أن المشاركة في الانتخابات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل مصر المزدهر، وهي مناسبة مهمة للتعبير عن الإرادة السياسية للشعب والمشاركة الفعالة في رسم مسار مستقبل الوطن.

وقدم رئيس جامعة النهضة الدعوة للطلاب وجميع المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مما يؤكد مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبل بلادهم بكل حرية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وحق كفله الدستور لكل المصريين، وأن المشاركة في الانتخابات بإيجابية وممارسة الحق الانتخابي يعد حقا كاملا للمواطن المصري، واختيار المرشح المناسب لرئاسة مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن دور الجامعة هو توعية الطلاب بحقوقهم الدستورية وأهمية مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية حماية لأصواتهم وللمكتسبات الديمقراطية التي أقرها الدستور المصري والذي كفل للمواطنين حقوق الممارسة السياسية الإيجابية بغرض تنمية الوطن وحمايته.

وتؤكد جامعة النهضة على أهمية المشاركة الفعالة والمسئولة في تلك العملية الديمقراطية، وتشجع على الانخراط الفاعل في تلك التجربة الوطنية الهامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مناخ انتخابي سلمي وشفاف يعكس إرادة الشعب المصري ويعزز مسار الديمقراطية والتنمية في مصر.