رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته الانتخابى في مقر لجنته بمدرسة سعد زغلول.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

أدلى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مقر لجنته بمدرسة سعد زغلول بحي شاهين بالمنيا.

وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، بما تضمه من جميع طوائف المجتمع في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم، مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته في عرس ديمقراطي يشهده العالم.

وأضاف "فرحات"، أنه لمس حرصًا كبيرًا من الطلاب على التوجه لصناديق الاقتراع وأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم، حيث وفرت الجامعة العديد من التسهيلات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية على نحو يشير بمدي الوعي لديهم، وحرصهم على استقرار وطنهم، بوصفهم مواطنين مصريين بالمقام الأول، وإعمالا لحقهم الدستوري والقانوني فى الانتخاب.