رئيس جامعة السادات ونوابها يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

توجهت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، صباح اليوم الأحد، إلى اللجنة الإنتخابية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، بالمنطقة العاشرة بمدينة السادات، ونواب رئيس الجامعة الدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيس الجامعة إن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر، في ظل ظروف وتداعيات عالمية إقليمية محلية تحتم على كل مواطن أن يضع صوته مسؤلية لضمان أمن الوطن واستكمالاً لخارطة الطريق نحو التنمية والبناء والاستقرار من أجل مصلحة الوطن، مضيفة أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رساله إلى العالم وأن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ومستقبله بإرادته، مؤكدة أن إرادة الشعب المصري الحرة هي الفاعل الوحيد والحقيقي في رسم ملامح مستقبل وطنه.

كما وجهت شادن معاوية الدعوة إلى كافة منتسبي الجامعة ولكل المواطنين في شتى محافظات الجمهورية بالنزول والمشاركة بكثافة وفاعلية في إختيار الرئيس القادم وإعطاء المثل والقدوة لأبنائهم وللعالم في تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية، وأداء الواجب الوطني وأن نتكاتف ونعمل سويا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. كما أكدت بالتيسير على منتسبى الجامعة بكافة كلياتها ومعاهدها الانتقال لمقر اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الإنتخابات.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج. وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها. ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها وأنتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين. ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة. وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.



رئيس جامعة السادات تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية