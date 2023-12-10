رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات يؤكد فخره بمشاركة المصريين

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أعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، عن فخره بالشعب المصري الذي يؤدى واجبه الوطنى والقومي.

جاء ذلك خلال متابعته والوفد المرافق له لسير العملية الانتخابية اليوم الأحد، من خلال غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، حيث كان في استقباله الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وتفقدوا غرفتي عمليات المجلس، وتابعوا شرحا حول آلية عمل غرف عمليات المجلس خلال أيام الاقتراع.

وقال إن ما تحققه مصر يستحق الفخر فهي قلب العروبة النابض، مشيدا باكتساح المرأة المصرية لكافة اللجان، وبالجهود المبذولة من كافة الجهات التي تقوم بأداء مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بالتواجد الكثيف للسيدات في الساعات الأولى من اليوم الأول من أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المرأة المصرية تتواجد في كافة اللجان بكل المحافظات، فالمرأة المصرية تحتفل بهذا العرس الانتخابي بالتواجد مع أطفالها في لجان الاقتراع، مثمنة التسهيلات التى يتم توفيرها للسيدات.

كما أشارت إلى أن المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى حوالي ألفي متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وأوضحت رئيسة المجلس أن الغرفة ستعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، لتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.