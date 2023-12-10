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رئيس الوزراء عقب الإدلاء بصوته: لازم نمارس حقنا الانتخابى والدستورى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:27 م
رئيس الوزراء عقب الإدلاء بصوته: لازم نمارس حقنا الانتخابى والدستورى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أدلى الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء بصوته  بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أنه مارس حقه الانتخابى فى العاصمة الادارية ، موجها رسالة للشعب المصرى قائلا" لازم نمارس حقنا الانتخابى وبصورة  جدية للتعبير على إن هذا الشعب حريص على ممارسة حقه الدستورى،، 
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
 
 






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