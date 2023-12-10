اليوم السابع
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حملة فريد زهران تشيد بالتغطية الإعلامية وحياد أجهزة الدولة في أول يوم انتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:45 م
حملة فريد زهران تشيد بالتغطية الإعلامية وحياد أجهزة الدولة في أول يوم انتخابات المرشح الرئاسي فريد زهران
سمر سلامة

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أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الأول بشأن سير العملية الانتخابية، ذكرت فيه أنها تابعت سير العملية الانتخابية منذ الثامنة صباح اليوم، وتابعت عملية التصويت منذ اللحظات الأولى من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، وعدد يزيد عن 6000 وكيل متواجدين في كافة مراكز الاقتراع بالمحافظات.
 
وتقدمت الحملة بوافر الشكر إلى الشعب المصري العظيم، ولسائر أعضاء الحملة الانتخابية وللقوى الديمقراطية وللأحزاب الشركاء في الحملة وللشخصيات العامة والتي كان لهم الدور الإيجابي الرئيسي في الحشد لليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت للمرشح فريد زهران.
 
وأشادت الحملة بالتغطية الإعلامية المتميزة والتي التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها، وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.
 
وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات.
 
ورصدت الحملة بعض المخالفات والخروقات المتمثلة في تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع، على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب، وقد تقدمنا ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات.
 
وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت، باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.






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