توافد مكثف للناخبين بلجان 6 أكتوبر والشيخ زايد قبل موعد إغلاق صناديق الاقتراع

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شهدت العديد من اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، توافدا مكثفا من قبل الناخبين، قبل نحو 3 ساعات من موعد اغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى جولة على عدد من اللجان الانتخابية مساء اليوم /الأحد/ امتداد طوابير الناخبين أمام اللجان، والذى اصطحب بعضهم أطفاله للمشاركة فى المشهد الانتخابي، حاملين الأعلام الوطنية.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صلاح، إنه حرص على الإدلاء بصوته متأخرا اليوم، لحين عودة نجليه من المدرسة، حتى يصطحبهما معه خلال التصويت؛ لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية وممارسة المواطن لحقه الدستوري.



وبدوره، قال راتب عبدالتواب، إن مشاركته فى الانتخابات الرئاسية، تعتبر أقل واجب يقدمه لوطنه، مؤكدا أن المشهد الانتخابى فى مصر اليوم، يدعو للفخر ويؤكد مدى وعى المصريين وإيمانهم بوطنهم.



بدورها، أكدت ‘يناس زهران أنها حرصت على المشاركة فى العملية الانتخابية، من أجل رسم مستقبل أفضل لأولادها، مشيرة إلى أنها بمجرد انتهاءها من العمل، توجهت فورا إلى لجنتها الانتخابية لاداء واجبها الوطنى تجاه مصر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.