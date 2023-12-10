اليوم السابع
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بطاقات انتخابية بلغة "برايل" لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية فى انتخابات الرئاسة (إنفوجراف)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:57 م
بطاقات انتخابية بلغة "برايل" لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية فى انتخابات الرئاسة (إنفوجراف) بطاقات انتخابية بلغة "برايل" لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية فى الانتخابات

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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

بطاقات انتخابية بلغة برايل لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية
بطاقات انتخابية بلغة برايل لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصرية
 
جاء ذلك خلال إدلاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية ليستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.

وأضافت القباج، أن وزارة التضامن قامت بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة لمقار لجانهم الانتخابية، حيث تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة، ويأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المسنين. 







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