اليوم السابع
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انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:15 م
انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية طلاب جامعة القاهرة
محمد صبحى

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انطلقت من جامعة القاهرة مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، التي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وخرج في المسيرات الانتخابية منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

وتُعد جامعة القاهرة من أكبر الجامعات المصرية التي تشارك في الانتخابات الرئاسية بفاعلية وبمختلف الوسائل خاصة أنها تمثل بيتًا للمصريين جميعا بمختلف فئاتهم وشريكًا فعالًا في التنمية المُستدامة بمصر وتُعد جزءً حيويًا من النسيج المجتمعي ولها دور فعال في دعم الوطن وتعزيز الممارسة الإيجابية الديمقراطية.

وقد نظمت جامعة القاهرة سلسة من الندوات تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم" بهدف توعية منسوبي الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا ولها تأثير في صناعة الحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك على المشاركة الفعالة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم وحتى 12 ديسمبر الجاري، ويستمر التصويت حتى الساعة الـ 9 مساءً.

جانب من طلاب جامعة القاهرة
جانب من طلاب جامعة القاهرة

 

جانب من فعاليات الطلاب
جانب من فعاليات الطلاب

 

جانب من مشاركة المواطنين
جانب من مشاركة المواطنين

 

طلاب جامعة القاهرة بأعلام مصر
طلاب جامعة القاهرة بأعلام مصر

 

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

 

فعاليات طلاب جامعة القاهرة
فعاليات طلاب جامعة القاهرة

 

مشاركة المواطنين
مشاركة المواطنين

 







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