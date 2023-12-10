اللجنة العامة للانتخابات بمنشأة القناطر: إقبال كبير من جميع طوائف الشعب

محمد صبحى

قال المستشار طه كرسوع عضو اللجنة العامة للانتخابات بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، إن جميع اللجان الفرعية بالدائرة شهدت مشاركة وإقبالا كبيرا من المواطنين من جميع طوائف الشعب.. الشباب والمرأة وكبار السن، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المستشار طه كرسوع، خلال تواجده بمقر اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بدائرة منشأة القناطر والمنعقدة بالقرية الذكية، أنه لم يتم رصد أى مشاكل أو معوقات على مستوى اللجان الفرعية بدائرة منشأة القناطر والتى تضم 47 لجنة انتخابية فى 34 مركزًا انتخابيا ، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تجري في يسر وسهولة بمختلف اللجان منذ فتح باب التصويت فى التاسعة صباحا وتتم بشكل منظبط وسط تضافر كل الجهود من الجهات المعنية لضمان مساعدة جموع المواطنين التي اقبلت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع عضو اللجنة العامة لدائرة منشأة القناطر، أن العملية الانتخابية تتم وسط مشاركة واسعة وتقديم تيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين وتقديم كل سبل المساعدة لهم منذ دخول اللجان وحتى اتمام عمليات التصويت.

وأكد المستشار طه كرسوع أن المشهد الانتخابى بلجان دائرة منشأة القناطر يعكس حالة الوعى لدى المواطنين على المشاركة فى اهم الاستحقاقات الدستورية وهو الانتخابات الرئاسية.