انطلاق عملية التصويت بالداخل فى الانتخابات الرئاسية 2024.. إنفوجراف

وسط تواجد كبير للمواطنين أمام اللجان انطلقت، منذ قليل، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وبدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا وذلك فى لجان الاقتراع الفرعية، والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



الانتخابات الرئاسية وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى. وتكتسب الانتخابات الرئاسية أهمية كبيرة ليس فقط لكونها استحقاقا دستوريا هاما ولكن لأن منصب رئيس الجمهورية أهم منصب فى الدولة بحكم المهام التى يمارسها والسلطات التى كفلها له الدستور من هنا تأتى أهمية دعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بصوتهم.